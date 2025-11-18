В Сочи возбудили уголовное дело после выстрела в торговом комплексе «Квартал»

В торговом комплексе «Квартал» на улице Московской в Сочи задержан мужчина, который произвел выстрел в воздух из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, сообщает пресс-служба УВД по городу-курорту в своем Telegram-канале. Инцидент произошел накануне и вызвал панику среди посетителей.

После нажатия тревожной кнопки на место прибыли сотрудники Росгвардии и патрульно-постовой службы. Правонарушитель был задержан и передан полиции.

По данным правоохранительных органов, 34-летний житель Казахстана из хулиганских побуждений сделал один выстрел из охолощенного пистолета модели Retey PM. Нарушителя порядка поместили в изолятор временного содержания, оружие изъято.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Ъ-Сочи» писал, что транспортные полицейские задержали нарушителя порядка, устроившего дебош на рейсе Нижний Новгород — Сочи. Вечером в понедельник, 3 февраля, в Линейном отделе полиции в аэропорту Сочи получили сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета находится агрессивный пассажир, который выражается в адрес членов экипажа нецензурной бранью и «чем-то размахивает».

Мария Удовик