Свердловские власти увеличат траты на заксобрание на 76 млн рублей в 2026 году

Правительство Свердловской области намерено потратить 1 млрд 198 млн руб. на законодательное собрание региона в 2026 году, следует из проекта областного бюджета. Согласно главному финансовому документа Среднего Урала на 2025 год, на региональный парламент был предусмотрен 1 млрд 122 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заседание законодательного собрания Свердловской области

Как следует из проекта бюджета, расходы на выплаты председателю заксобрания Людмиле Бабушкиной по сравнению с 2025 годом возрастут с 10,9 до 14,4 млн руб., депутатам свердловского парламента — с 247 до 283,6 млн руб., персоналу аппарата заксобрания и на закупки товаров, работ и услуг — с 776,8 до 809,4 млн руб.

Согласно документу, траты на выплаты депутатам Госдумы от региона и их помощникам планируется увеличить с 62,5 до 65,9 млн руб., на закупки товаров, работ и услуг для их нужд — с 24,2 до 25,4 млн руб. Власти также намерены утвердить рост расходов на выплаты двум членам Совета федерации от Свердловской области и их помощникам с 10,6 до 13,7 млн руб.

Заксобрание региона рассмотрит проект бюджета на 2026 год в первом чтении 18 ноября. Согласно документу, доходы казны планируются в объеме 504,4 млрд руб., расходы — в 536,3 млрд руб., размер дефицита — 31,9 млрд руб. В правительстве подчеркнули, что предусмотрели индексацию минимального размера оплаты труда, зарплат работников бюджетной сферы, социальных выплат, стипендий, питания и медикаментов. «70% в структуре расходов имеют социальную направленность. На решение задач в сфере образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и культуры предусматриваем 359 млрд руб.»,— пояснил Денис Паслер.

Ранее, в ноябре 2024 года, свердловские депутаты приняли бюджет на 2025 год с параметрами 483,8 млрд руб. по доходам и 529,1 млрд руб. по расходам. Планируемый дефицит составил 45,3 млрд. руб.

Василий Алексеев