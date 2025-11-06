Власти предусмотрели 721 млн рублей на выборы в Свердловской области в 2026 году

Правительство Свердловской области планирует выделить 721,1 млн руб. на обеспечение проведения выборов в 2026 году, следует из опубликованного проекта регионального бюджета. Как следует из документа, расходы на проведение голосования могут составить 327,1 млн руб., на выплаты членам избирательных комиссий Среднего Урала — 184,6 млн руб., персоналу центрального аппарата и его нужды — 192,2 млн руб., сотрудникам территориальных органов и их нужды — 17,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным облизбиркома, в 2026 году на территории Среднего Урала пройдут выборы депутатов Госдумы, законодательного собрания Свердловской области и 34 муниципальных дум.

В сентябре 2025 года в регионе состоялись пять избирательных кампаний, включая досрочные выборы главы субъекта, на которых победу одержал на тот момент врио губернатора, кандидат от «Единой России» Денис Паслер (получил 61,3% голосов при явке 39,9%). Председатель облизбиркома Елена Клименко в июне сообщила, что на подготовку к голосованию и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета Среднего Урала направят около 600 млн руб.

Заксобрание региона рассмотрит проект бюджета на 2026 год в первом чтении 18 ноября. Согласно документу, доходы казны планируются в объеме 504,4 млрд руб., расходы — в 536,3 млрд руб., размер дефицита — 31,9 млрд руб. В правительстве подчеркнули, что предусмотрели индексацию минимального размера оплаты труда, зарплат работников бюджетной сферы, социальных выплат, стипендий, питания и медикаментов. «70% в структуре расходов имеют социальную направленность. На решение задач в сфере образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и культуры предусматриваем 359 млрд руб.»,— пояснил Денис Паслер.

Ранее, в ноябре 2024 года, свердловские депутаты приняли бюджет на 2025 год с параметрами 483,8 млрд руб. по доходам и 529,1 млрд руб. по расходам. Планируемый дефицит составил 45,3 млрд. руб.

Василий Алексеев