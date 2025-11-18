Посольство РФ: Великобритания хочет отказаться от российского урана к 2028 году

Великобритания сдвинула срок полного отказа от импорта российского урана с 2030 на 2028 год, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Лондоне. По его данным, британские власти могут перейти на поставки из США.

Доля российского топлива составляет 5% в объеме британского импорта ресурсов для АЭС. В 2022 году Лондон ввел 35-процентные пошлины на импорт расщепляющихся материалов из России. Это привело к повышению стоимости электричества, утверждают в посольстве РФ.

По версии диппредставительства, Соединенное Королевство также намерено вытеснить российский уран с мирового рынка. К 2031 году в графстве Чешир на северо-востоке Англии должен заработать завод по производству урана повышенного обогащения. На его строительство выделили $250 млн. Его плановая мощность должна достичь 10 т в год.

«Это не так и мало, учитывая, что, по прогнозам, потребности, например, США на тот момент будут составлять 40 т в год. Лондон на официальном уровне заявляет, что одной из основных целей проекта является вытеснение России с рынка ядерного топлива»,— рассказали «Известиям» в российском посольстве.

В мае 2024 года США ограничили импорт урана из России. В ноябре того же года правительство РФ ввело ограничения на вывоз обогащенного урана в США или по договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. По словам президента Владимира Путина, в прошлом году Россия заработала на продаже урана США около $800 млн. Россия остается для Штатов крупнейшим поставщиком обогащенного урана.

