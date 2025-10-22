Плутоний готовы передать в частные руки

В США планируют передать бизнесу часть запасов оружейного плутония времен холодной войны. Это ослабит доминирующее положение России на мировом рынке поставок урана, а также снизит расходы дата-центров на электричество, пишет Financial Times со ссылкой на американское министерство энергетики. По данным издания, уже две компании изъявили желание получить до 19 тонн правительственного плутония — Oklo из США и Newcleo из Франции. Последняя разрабатывает малые модульные реакторы, ранее их строительством заинтересовались Google и Microsoft. Как прогнозирует Bloomberg, через 10 лет мировой спрос на электричество вырастет вдвое из-за необходимости наращивать производственные мощности для обучения искусственного интеллекта.

Плутоний вполне может стать новым трендом в ядерной энергетике, считает гендиректор компании «АтомИнфо-Центр» Александр Уваров: «Фактически это бывший уран. Сегодня мы используем примерно на 1% тот уран, который добываем из земли. Все остальное уходит в отходы. Конечно, при такой "эффективности" действительно скоро этот ресурс закончится. Поэтому, так или иначе, но плутоний в атомную энергетику нужно возвращать. У нас это делают, кстати. На уран-плутониевом топливе работает реактор БН-800. Вот и американцы решили за это взяться. Что касается малых реакторов, то их раньше не строили, потому что они дороже. Но здесь встает другой вопрос: хочется иметь что-то свое, такой "маленький свечной заводик", который не зависит от электросети. И в этом, может быть, есть смысл. Есть большой дата-центр, возле него поставили свой реактор, и никаких проблем с внешней сетью, и цена за киловатт-час своя. Но тут товарищам из Google и другим компаниям нужно хорошо подумать, потому что со своим "свечным заводиком" приходят и свои проблемы. После того, как в корпорациях начнут считать, прикидывать риски, последствия, я думаю, что многие из ныне желающих отойдут в сторону».

Вместе с тем производство ядерного топлива, которое содержит плутоний, крайне дорогое и опасное решение, подчеркнул эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский: «Плутоний, который сейчас хотят продать для мирного использования, был наработан во времена гонки вооружений, за него уже заплачено. То есть это не экономическая история, это история военно-политическая. Если бы сейчас заново нарабатывать плутоний, это было бы крайне дорого. Чтобы добыть новый, придется строить комбинаты, запускать химическое производство, которое крайне опасно. Этого не будет.

Но в краткосрочной перспективе реакторы, которые могли бы использовать плутоний, конечно, могут появиться. Однако плутониевое топливо менее удобное и более опасное.

Свежее ядерное топливо — это обогащенный природный уран. Его радиоактивность примерно такая же, как урана, извлеченного из месторождений. Это не высокоопасная вещь. Если те же самые тепловыделяющие сборки сделаны с применением плутония, то к ним подходить нельзя. Надо как-то дистанционно с ними обращаться, и получается, что даже свежее топливо становится опасным. Именно поэтому для атомных электростанций дороже использовать топливо, содержащее плутоний».

Тем временем в России Совет федерации денонсировал соглашение с США о совместной утилизации оружейного плутония. Документ действовал с 2011 года.

