Bloomberg: Россия осталась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США

Россия сохранила статус крупнейшего поставщика услуг по обогащению урана для американских ядерных реакторов по итогам 2024 года, несмотря на действующий запрет на импорт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Управление энергетической информации США.

Из общего объема закупленных услуг по разделению изотопов 20% поступило из России, что является наибольшей долей. За ней следуют Франция с 18% и Нидерланды с 15%.

Введение запрета на импорт российского реакторного топлива предусматривает исключение, которое позволяет Министерству энергетики США выдавать специальные разрешения на закупки до 2028 года при отсутствии альтернативных поставщиков.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт признал, что Штаты не могут сократить закупки из России из-за нехватки достаточных мощностей для собственного производства ядерного топлива.