Главные новости к утру 18 ноября

В Совете Безопасности ООН поддержали резолюцию, предусматривающую создание международных структур, которые будут управлять сектором Газа и заниматься его демилитаризацией. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал решение Совбеза.

Сергей Шойгу был целью покушения украинских спецслужб. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источники. Покушение планировалось совершить в момент, когда секретарь Совета безопасности РФ навещал своих покойных родственников на Троекуровском кладбище.

В Японии растет интерес к возобновлению авиасообщения с Россией, заявили в российском посольстве в Токио. Этот запрос якобы поступает как от крупных авиакомпаний, так и от местных перевозчиков, пострадавших от «антироссийской политики японского правительства».

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поговорить со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. При этом он все равно не исключает ввод войск в Венесуэлу.

В Конгрессе США начнут продвигать законопроект о санкциях против России. Дональд Трамп «благословил» этот процесс.