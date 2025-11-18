Небензя раскритиковал план Трампа по Газе, поддержанный Совбезом ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что сегодня печальный день для Совета Безопасности. Так он прокомментировал принятие резолюции по Газе, предложенной США.
Совбез ООН поспешно одобрил документ и сделал это под давлением США, считает господин Небензя. Резолюция нарушает фундаментальные принципы урегулирования палестино-израильского конфликта и дает слишком широкие полномочия непонятным структурам — «Совету мира» и «Международным стабилизационным силам», заявил дипломат.
Тем не менее, многие арабо-мусульманские государства выступили в поддержку этого проекта, отметил представитель РФ. «В этой связи мы не стали вносить наш собственный проект, целью которого было внести поправки в концепцию США для ее приведения в соответствие с согласованными резолюциями»,— сказал господин Небензя (цитата по сайту представительства России при ООН).
Резолюция продвигает представленный в октябре президентом США Дональдом Трампом план по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Он поддерживает создание международных сил, которые займутся демилитаризацией Газы, а также органа, который будет временно управлять сектором. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН, воздержались обладающие правом вето Россия и Китай.