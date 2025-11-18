В посольстве заявили о желании Японии вернуть прямое авиасообщение с Россией

В Японии растет интерес к возобновлению авиасообщения с Россией, утверждают в российском посольстве в Токио. Этот запрос якобы поступает как от крупных авиакомпаний, так и от местных перевозчиков, пострадавших от «антироссийской политики японского правительства».

В посольстве отметили, что Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) вынуждены прокладывать маршруты в Европу в обход российского воздушного пространства, что увеличивает стоимость билетов и время в пути. Представители дипломатической миссии добавили, что российские авиакомпании также заинтересованы в восстановлении прямого сообщения с Японией, но для этого необходимо политическое решение со стороны Токио, сообщили в представительстве «Известиям».

В сентябре Россия и Япония обменялись санкциями. Япония ввела меры против более 40 российских компаний и организаций, а также некоторых военнослужащих и чиновников. Под ограничения попали фонд имени Ахмата Кадырова и детский лагерь «Артек». В ответ Россия запретила въезд 30 гражданам Японии. Позже секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обвинил власти Японии в реваншизме.