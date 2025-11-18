Совбез ООН поддержал план Трампа по Газе

Совет безопасности ООН одобрил американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США для сектора Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН, воздержались Россия и Китай.

Проект резолюции поддерживает создание «международных стабилизационных сил» и гарантирует мирное будущее для палестинцев в Газе без участия палестинского движения «Хамас». Постоянное представительство США при ООН сообщало, что переговоры по этому документу велись с начала ноября. «Международные стабилизационные силы будут... поддерживать демилитаризацию Газы, демонтировать террористическую инфраструктуру, выводить из эксплуатации оружие и поддерживать безопасность палестинского гражданского населения»,— заявил представитель США при ООН Майк Уолц (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе Россия предложила альтернативный проект резолюции — он был основан на документе, который подготовили США. Москва настаивала на том, что Вашингтон не учитывает «двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования». В проекте содержалась просьба к генеральному секретарю ООН проработать варианты формирования международных стабилизационных сил для сектора, а также отсутствовало упоминание предложенного Вашингтоном «Совета мира», который по задумке будет временно управлять Газой.