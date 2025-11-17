Дело осталось без взяткодателя

Как стало известно “Ъ”, процесс о коррупции в руководстве судебной системы Ростовской области покинул единственный фигурант, обвиняемый в передаче взятки судьям. Альберт Романов заключил контракт с Минобороны для направления в зону СВО. Остальные четверо подсудимых, в том числе экс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева и другие высокопоставленные судьи, обвиняются в получении взяток в общей сложности на 20 млн руб., а также в посредничестве в коррупции.

В Краснодаре продолжается слушание уголовного дела ростовских судей, в котором речь идет о получении взяток в сумме от 400 тыс. до 10 млн руб. за вынесение нужных решений. Процесс начался 27 июля в Первомайском райсуде Краснодара. За время слушания суд успел выслушать обвинение, допросить свидетелей и изучить письменные доказательства, после чего планировал начать допрос фигурантов. Однако на последнем заседании подсудимый Альберт Романов заявил ходатайство о приостановке производства в отношении него, так как он заключил контракт с Минобороны РФ для направления в зону СВО.

Ходатайство подсудимого было удовлетворено, сообщили 17 ноября “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. После приостановки дела в отношении Альберта Романова из процесса ростовских судей оказался исключен единственный взяткодатель. По остальным эпизодам взяткодатели обозначены в обвинительном заключении как неустановленные лица, если же фамилии других участников схемы все же назывались, обвинение не указывало их процессуальный статус.

Альберт Романов также единственный фигурант громкого дела, не имеющий отношения к судебной системе.

На скамье подсудимых остались только бывшие высокопоставленные судьи: экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее бывший заместитель Татьяна Юрова, экс-глава Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко, а также экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский.

Эпизод с передачей взятки от Альберта Романова касается уголовного преследования его двоюродного брата, адвоката Романа Кузнецова, которого обвиняли в хищении средств АО «Энергия» в сумме 40 млн руб. В 2022 году дело в отношении господина Кузнецова поступило в Волгодонский райсуд Ростовской области. По версии следствия, Альберт Романов вышел на некое неустановленное лицо, чтобы передать в суд взятку за назначение его брату минимального наказания. Посредник оценил решение вопроса в 10 млн руб. Затем неустановленное лицо вовлекло в коррупционную схему главу областного судебного департамента Андрея Рощевского, а тот, в свою очередь, обратился к тогдашнему председателю облсуда Елене Золотаревой.

Из общей суммы взятки господин Рощевский получил 2,5 млн руб., госпожа Золотарева — 2 млн руб., оставшиеся средства разделили между собой неизвестные лица. В итоге Роману Кузнецову было назначено наказание в виде двух с половиной лет в колонии общего режима.

В ходе следствия Альберт Романов не признал вину и сообщил, что он действительно собирал крупные суммы, но исключительно для компенсации ущерба потерпевшим по делу о мошенничестве. Допрос господина Романова в суде не состоялся в связи с его отъездом на СВО, госпожа Золотарева давать показания отказалась. Андрей Рощевский сообщил суду, что его разговоры с председателем облсуда, представленные в деле, не имеют отношения к делу господина Кузнецова. Передачу средств госпоже Золотаревой экс-руководитель судебного департамента отрицает.

Одновременно с делом Елены Золотаревой в Краснодаре идет слушание еще одного дела в отношении судьи из Ростова — бывшего председателя Советского райсуда Елену Коблеву обвиняют в получении взятки в сумме 500 тыс. руб. за возврат предпринимателю конфискованных лодок и рыболовных сетей.

Анна Перова, Краснодар