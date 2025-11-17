Сийярто предложил венгерской MOL купить долю в сербской NIS

Венгерская нефтегазовая корпорация MOL могла бы получить долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). С таким предложением выступил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. США потребовали полного выхода российских акционеров из NIS для снятия с нее санкций.

«В Сербии мажоритарным владельцем нефтяной компании является российский или мажоритарно российский капитал, и на них распространяются санкции, поэтому сербам тоже нужно что-то делать»,— сказал господин Сийярто в эфире программы «Час правды» (трансляция велась на YouTube).

Министр считает, что MOL могла бы получить долю в NIS, так как венгерская корпорация — «одна из сильнейших энергетических компаний в регионе».

США ввели санкции против NIS в начале 2025 года. Ограничения вступили в силу в октябре. В числе совладельцев НПЗ — «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). 11 ноября глава Минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы NIS готовы продать долю третьей стороне.

