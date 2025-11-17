Генсек НАТО Рютте не стал называть повреждения на железной дороге в Польше саботажем

Генсек НАТО Марк Рютте призвал дождаться результатов расследования причин повреждения железной дороги в Польше, которая ведет в сторону Украины. Так он ответил на вопрос журналиста, был ли инцидент диверсией. По версии польских властей, на путях сработало взрывное устройство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

«Мы находимся в интенсивном контакте с польскими властями по этому вопросу»,— сказал господин Рютте на пресс-конференции в Брюсселе (трансляция велась на YouTube-канале Reuters).

Инцидент на железной дороге Варшава-Люблин вблизи города Жичин произошел 16 ноября. По этому маршруту доставляется оружие на Украину. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, на ж/д путях сдетонировало взрывное устройство. Эту версию подтвердило МВД республики.

В тот же день была повреждена контактная сеть на другом участке путей в районе города Пулавы. Господин Туск заявил, что причиной могла быть диверсия. МВД Польши заявило, что спецслужбы собрали «весомые доказательства», которые помогут установить личности причастных ко взрыву.