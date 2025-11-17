Генсек НАТО Рютте не стал называть повреждения на железной дороге в Польше саботажем
Рютте призвал дождаться расследования взрыва на польской железной дороге
Генсек НАТО Марк Рютте призвал дождаться результатов расследования причин повреждения железной дороги в Польше, которая ведет в сторону Украины. Так он ответил на вопрос журналиста, был ли инцидент диверсией. По версии польских властей, на путях сработало взрывное устройство.
Марк Рютте
Фото: Yves Herman / Reuters
«Мы находимся в интенсивном контакте с польскими властями по этому вопросу»,— сказал господин Рютте на пресс-конференции в Брюсселе (трансляция велась на YouTube-канале Reuters).
Инцидент на железной дороге Варшава-Люблин вблизи города Жичин произошел 16 ноября. По этому маршруту доставляется оружие на Украину. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, на ж/д путях сдетонировало взрывное устройство. Эту версию подтвердило МВД республики.
В тот же день была повреждена контактная сеть на другом участке путей в районе города Пулавы. Господин Туск заявил, что причиной могла быть диверсия. МВД Польши заявило, что спецслужбы собрали «весомые доказательства», которые помогут установить личности причастных ко взрыву.