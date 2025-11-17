МВД Польши признала актами саботажа повреждения на железной дороге

Польские власти утверждают, что причиной повреждений на железной дороге в районе города Гарволин стал взрыв. Об этом сообщил глава МВД Польши Марцин Кервинский. По его словам, польские службы выяснили, что на месте сработало взрывное устройство, и уже собрали «весомые» доказательства, которые помогут установить личности преступников.

«Мы имели дело с двумя актами саботажа, — заявил Марцин Кервинский на правительственной пресс-конференции, отметив, что из них уже подтвержден, а второй "весьма вероятен" (цитата по Wydarzenia). — Мы можем с уверенностью утверждать, что сработало взрывное устройство, повредившее пути».

Повреждение путей в районе города Гарволин заметила 16 ноября бригада локомотива. Сегодня польские СМИ сообщили, что на той же железнодорожной ветке, но возле города Пулавы, неизвестные испортили контактную сеть. В одном вагоне проходившего в момент ЧП пассажирского поезда были разбиты окна. Никто не пострадал. По словам Марцина Кервинского, проверки все еще продолжаются.

Министр юстиции Вальдемар Журек на той же пресс-конференции сообщил, что для расследования актов саботажа создана специальная следственная группа. В свою очередь, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк заявил, что Польша находится в контакте со странами-союзниками.

Анастасия Домбицкая