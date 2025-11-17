В Польше второй раз за сутки повредили железную дорогу до Украины

Железнодорожный путь Варшава-Люблин, который ведет в сторону Украины, поврежден второй раз за сутки. Испорчена контактная сеть в районе города Пулавы, сообщает RMF24.

По информации издания, через линию электропередачи была переброшена цепь, что вызвало короткое замыкание. Поврежденная контактная сеть упала на проходивший поезд, где находились 475 пассажиров. Машинист экстренно остановил состав. Сейчас движение на путях ограничено, указывает RMF24.

«Никто не пострадал. По предварительным данным, в одном из вагонов были разбиты окна»,— сообщили в полиции Люблина. Контактную сеть ремонтируют, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

16 ноября на этой же линии в Мазовецком воеводстве, но в районе Гарволина и Жичина, машинист поезда заметил повреждение рельсов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «актом саботажа». Он сообщил, что на ж/д путях сдетонировало взрывное устройство. В МВД Польши заявили, что обвинять Россию в причастности к инциденту преждевременно. Замглавы ведомства Мацей Душчик высказал мнение, что «Россия не так могущественна, чтобы каждая подобная ситуация была спровоцирована ею».