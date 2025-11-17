Песков не согласился с заявлением президента Финляндии о срыве саммита РФ-США

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа возможна после глубокой проработки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что Москва упустила возможность для проведения встречи лидеров двух стран в Будапеште.

Господин Песков сказал, что «вряд ли можно прогнозировать», когда сложатся подходящие условия для встречи. Пресс-секретарь утверждает, что российская сторона «заинтересована в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже».

«Как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В октябре власти России и США обсуждали возможность провести встречу президентов двух стран в Будапеште, однако Дональд Трамп отказался от переговоров. Он выразил сомнения в том, что на новом саммите сумеет добиться прогресса в мирном урегулировании на Украине. На прошлой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча господ Путина и Трампа в ближайшее время не состоится, но стороны продолжают контакты.

