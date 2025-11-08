Трамп назвал причину отмены встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп сказал, что отменил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, так как не увидел готовности Москвы к завершению российско-украинского конфликта.

«Я не захотел устраивать эту встречу, потому что не думал, что из нее выйдет что-то значительное … Основным разногласием стало то, что они просто пока не хотят останавливаться, но, я думаю, они остановятся»,— сообщил Дональд Трамп после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Он добавил, что хотел бы оставить Будапешт в качестве места возможной встречи.

Виктор Орбан на пресс-конференции сказал, что встреча президентов России и США в Будапеште остается на повестке дня. По его словам, переговоры состоятся, когда для этого будут созданы условия. 7 ноября господин Орбан говорил, что для проведения саммита власти России и США должны урегулировать «один-два» нерешенных вопроса.