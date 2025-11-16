Ушаков: встречу Путина и Трампа «на какое-то время отложили»

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не состоится, но контакты продолжаются, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Договорились о встрече в Будапеште, потом встречу на какое-то время отложили, — сказал господин Ушаков в интервью Павлу Зарубину. — Контакты на этот счет идут».

Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон активно обсуждают украинское урегулирование на основе предварительных договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Они остаются в силе, со стороны США не было официального уведомления о том, что они больше не действуют, добавил помощник президента.

О том, что «эти понимания находятся в рабочем состоянии, никто от них не отказывался», господин Ушаков уже заявлял ранее на текущей неделе.