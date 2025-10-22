Трамп думать будет

Вопрос о российско-американском саммите в Будапеште не закрыт — окончательное решение о его проведении будет зависеть от возможности сблизить позиции сторон украинского конфликта. Об этом заявил сам Дональд Трамп, пообещавший проинформировать о своем решении относительно встречи в Будапеште через пару дней и фактически опровергнувший сообщения американских СМИ о ее срыве. Пока же главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио продолжат согласование повестки саммита и возможных развязок конфликта на Украине.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Спекуляции о приостановке подготовки к саммиту в Будапеште или о его отмене прекратились сразу после того, как Дональд Трамп публично заявил, что никакого решения на этот счет он пока не принял

Сообщения о том, что подготовка к саммиту президентов Путина и Трампа в Будапеште якобы «поставлена на паузу» (см. “Ъ” от 22 октября), потеряли смысл уже через несколько часов после их появления. Это произошло после того, как цитировавшие «источники в Белом доме» американские журналисты получили возможность напрямую поговорить с первоисточником — самим главой Белого дома.

«Мы пока не приняли решение. В течение ближайших двух дней мы проинформируем вас о наших действиях»,— сообщил Дональд Трамп, отвечая на вопрос, состоится ли его вторая после саммита в Анкоридже встреча с Владимиром Путиным. «Я не хочу понапрасну проводить встречу, я не хочу понапрасну тратить время. Посмотрим, что произойдет»,— добавил он.

Глава Белого дома повторил свой известный тезис о том, что первоочередной задачей должно стать немедленное прекращение огня по линии боевого соприкосновения.

«Я сказал: идите к линии. Идите к линии сражения, к линиям поля битвы. А потом вы отступаете, идете домой, и все берут немного времени на отдых, потому что у вас есть две страны, которые убивают друг друга… Путин хочет, чтобы это закончилось, и Зеленский тоже этого хочет. Так что, думаю, это закончится»,— отметил он.

После того как президент Трамп быстро сбил волну публикаций о якобы принятом в Белом доме решении о приостановке подготовки к саммиту в Будапеште или о его отмене, тон ведущих американских СМИ снова изменился.

«В телефонном разговоре с Трампом на прошлой неделе Путин дал понять, что он открыт к обсуждению некоторых вопросов, которые могли бы помочь преодолеть расхождения в позициях США и России. Это дало некоторую надежду на проведение нового саммита Трампа и Путина в будущем, даже если он не произойдет так быстро, как Трамп впервые обозначил после объявления о предстоящей встрече в Будапеште»,— отмечает газета The Wall Street Journal в публикации от 22 октября.

Возникшую информационную волатильность вокруг саммита в Будапеште прокомментировали 22 октября и в Москве — как на Смоленской площади, так и в Кремле.

«Я не вижу значимых препятствий, вопрос в том, чтобы параметры, определенные президентами в Анкоридже, эти рамки наполнились конкретикой, и это трудный процесс, надо признать.

Но для того и существуют дипломаты, чтобы этим заниматься»,— заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос по поводу перспектив проведения саммита в Будапеште.

Говоря о возможности встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, господин Рябков заявил: «Договоренностей на этот счет нет. Поэтому я заранее предупреждаю тех, кто опять начнет писать об отмене чего-то, чтобы они этого не делали». Пояснение замглавы МИД РФ прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты Financial Times о том, что Сергей Лавров и Марко Рубио могут встретиться в Будапеште 30 октября.

С отдельным заявлением выступил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указавший на то, что «ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую на саммите», и, чтобы их встреча была результативной, требуется тщательная подготовка, потому-то ее сроки пока не определены.

«Путин и Трамп решили провести саммит, поскольку ситуация вокруг Украины требует вмешательства лидеров»,— заявил Дмитрий Песков.

Информационную войну вокруг саммита в Будапеште он прокомментировал так: «Все это окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. В большей своей части это коренным образом не соответствует действительности».

Дискуссия о саммите Путина и Трампа не осталась незамеченной в Будапеште. «Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сейчас находится в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока неизвестна. Как только придет время, мы проведем его»,— написал в соцсети премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Сам же Петер Сийярто, который 23 октября должен встретиться в Вашингтоне с госсекретарем Рубио, назвал бессмысленными рассуждения о переносе саммита. «Точная дата пока не определена, поэтому я не понимаю, что означает "отсрочка"»,— заявил глава венгерского дипломатического ведомства телеканалу CNN. По его мнению, сведения о том, что саммит не состоится, распространяют те, кто хочет сорвать его.

Свою оценку попыток сорвать саммит в Будапеште дал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Если ЕС действительно хочет немедленного мира на Украине, чему я не верю, то он должен сделать все, чтобы встреча Трамп—Путин состоялась в Будапеште без препятствий и как можно быстрее»,— заявил Роберт Фицо.

По его словам, со стороны ЕС уже предпринимаются попытки помешать проведению саммита в Будапеште, хотя его сроки пока не установлены. «Я всегда говорил, что ЕС стал военным кабинетом, основная часть государств—членов ЕС поддерживают войну на Украине, наивно полагая, что так получится ослабить или даже победить Россию»,— отметил Фицо.

На этом фоне с экстренным визитом в США отправился генсек НАТО Марк Рютте. По информации британской газеты The Telegraph, генсек альянса представил президенту Трампу состоящий из 12 пунктов совместный мирный план Европы и Киева, альтернативный предложениям Москвы. Этот же план будет рассмотрен 24 октября на запланированной в Лондоне встрече «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву.

По информации The Telegraph, мирное предложение разработано европейскими странами совместно с Киевом наподобие плана прекращения огня в секторе Газа, который был подготовлен администрацией Трампа. Как говорится в статье, идея «сыграть на американском эго» принадлежит советнику премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатану Пауэллу.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, план включает в себя предоставление гарантий безопасности Украине и возможность ее скорейшего вступления в ЕС, а также постепенного снятия санкций с России. Все эти пункты, согласно европейскому предложению, могут быть реализованы только после того, как Россия согласится на прекращение огня.

Сергей Строкань