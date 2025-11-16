Стубб назвал стратегической ошибкой России сорвавшийся саммит в Будапеште

Действия России, которые привели к отказу США от проведения саммита с Россией в Венгрии, были большой ошибкой. Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб в интервью Associated Press.

Александер Стубб

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters Александер Стубб

По мнению политика, встреча сорвалась из-за телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Господин Стубб считает, что по итогам той беседы американцы поняли, что «русские не сдвинулись ни на дюйм» и «нет смысла президенту Трампу быть в ситуации, в которой он не добьется сделки».

«Еще один пример стратегической ошибки россиян. У них был шанс, но они его упустили»,— сказал финский президент.

В Кремле опровергали высказывавшиеся в СМИ предположения о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы впал в немилость после отказа США от саммита в Будапеште. Помощник президента Юрий Ушаков сегодня в очередной раз повторил, что официально Москва и Вашингтон остаются на позициях, согласованных на августовском саммите в Анкоридже. Что касается новых переговоров, их действительно «на какое-то время отложили».