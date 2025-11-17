Акции ПИКа выросли почти на 10% на корпоративных новостях

Акции девелопера ПИК на Московской бирже днем росли почти на 10%, до 439,5 руб. за штуку. Сегодня акционеры ПИКа проголосовали против консолидации акций и объявили о планах пересмотреть дивидендную политику. По состоянию на 13:50 акции ПИКа растут на 9,27%, до 437,2 руб.

В мае совет директоров девелопера рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды за прошлый год. 8 октября ПИК объявил об отмене дивидендной политики, принятой в 2023 году. Она предусматривала выплату не менее 30% от скорректированной чистой прибыли застройщика по МСФО. Инвесторы пожаловались Центробанку на решение ПИКа.

