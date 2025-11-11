Инвесторы пожаловались ЦБ на решение ПИКа отменить дивидендную политику

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) обратилась с жалобой в Банк России (ЦБ) из-за решения совета директоров девелопера ПИК по отмене дивидендной политики и увеличению номинальной акции в 100 раз (обратному сплиту). Письмо передано регулятору 6 ноября. Документы находятся в распоряжении РБК Инвестиций.

Как считает ассоциация, отмена дивидендной политики может вызвать снижение уровня листинга на Мосбирже, в результате чего инвесторы рискуют потерять крупные суммы. По их мнению, решение ПИК противоречит Кодексу корпоративного управления и рекомендациям ЦБ, прописанным в документе «О подходах к определению и раскрытию дивидендной политики».

АРИ отмечает, что обратный сплит в соотношении 100:1 приведет к возникновению большого числа дробных акций, которые осложнят возможность реализации ликвидности бумаг из-за их снижения. «Для инвесторов, владеющих небольшими пакетами, это может означать фактическую невозможность выйти из капитала общества»,— заявляют в ассоциации.

Председатель АРИ Александр Масленников поясняет, что для исключения негативной тенденции на рынке ассоциация просит ЦБ проверить законность и обоснованность действий ПИК в отмене дивидендной политики, а также рассмотреть вопрос о применении мер надзорного реагирования.

АРИ — некоммерческая организация, которая объединяет частных инвесторов фондового рынка России для защиты их интересов и взаимодействия с компаниями, биржами и другими участниками рынка.

8 октября ПИК объявил об отмене дивидендной политики, принятой в 2023 году. Окончательное решение об обратном сплите компания примет на внеочередном собрании 14 ноября.

Дивидендная политика ПИКа предусматривала выплату не менее 30% от скорректированной чистой прибыли застройщика по МСФО. Последний раз ПИК распределял прибыль в 2021 году. В мае 2025-го совет директоров девелопера рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды за прошлый год.

Подробности — в материале «Ъ» «Девелопер решил не делиться».