Девелопер решил не делиться

Совет директоров ГК ПИК (MOEX: PIKK) — второго по величине застройщика жилья России — отменил на неопределенный срок выплату дивидендов держателям акций. Кроме того, девелопер решил провести обратный сплит в пропорции 100 к 1, новая стоимость бумаг составит около 49,8 тыс. руб. при текущих котировках. Инвесторы негативно отреагировали на эти новости: котировки компании за день потеряли более 9%. Решение отказаться от выплаты дивидендов аналитики называют тревожным сигналом, считая, что компания могла столкнуться с нехваткой ликвидности при растущих затратах на строительство.

ГК ПИК сообщила, что 8 октября ее совет директоров отменил дивидендную политику, принятую в 2023 году: она предполагала выплату держателям акций не менее 30% от чистой прибыли компании по МСФО. Это решение будет действовать неопределенный срок, заявили “Ъ” в ГК ПИК. Кроме того, одобрен обратный сплит обыкновенных акций в пропорции 100 к 1. Таким образом, стоимость акций группы с текущих 498 руб. возрастет до 49,8 тыс. руб. Количество акций девелопера сократится до 6,6 млн с 660 млн.

Несмотря на то, что ПИК не выплачивал дивиденды с 2021 года, инвесторы негативно отреагировали на отмену дивидендной политики. 8 октября к 19:45 по московскому времени капитализация компании на Мосбирже снизилась на 9,42%, до 322,79 млрд руб. Однако в преддверии заседания совета директоров компании ожидания инвесторов были положительными: с начала этой недели котировки ПИК на Мосбирже выросли на 7%.

4,1 миллиона квадратных метров жилья строила ГК ПИК одновременно по всей России на начало октября, по данным «Наш.дом.рф».

В будущем обратный сплит акций и отмена дивидендной политики негативно скажутся на привлекательности акций девелопера для частных инвесторов, не исключает младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Клюева. Но в этом, по ее мнению, есть и положительный момент: потенциальное уменьшение доли физлиц снизит волатильность котировок бумаг застройщика.

ГК ПИК закончила 2024 год с неоднозначными результатами. По итогам прошлого года выручка группы выросла на 15% год к году, до 675,1 млрд руб., но чистая прибыль сократилась в 1,8 раза, до 28,7 млрд руб. При этом коммерческие и административные расходы увеличились на 25%, до 33,3 млрд руб.

Отказ от выплаты промежуточных дивидендов не редкость для рынка в целом: например, так недавно поступили НЛМК и «Северсталь». Однако полная отмена дивидендной политики — редкое явление, что может означать полное прекращение выплат даже при изменении конъюнктуры, говорит руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

ГК ПИК, основанная в 1994 году, к началу октября 2025 года возводила 4,1 млн кв. м жилья по всей России и занимала по этому объему второе место в списке крупнейших в стране застройщиков по версии единой информсистемы «Наш.дом.рф». Первое место — у ГК «Самолет» (4,75 млн кв. м). Основной владелец ГК ПИК Сергей Гордеев с начала 2025 года сократил свою долю в компании с 26,6% до 15,5%. Согласно данным «Наш.дом.рф», бизнесмен контролирует 14,53% долей в организации. Среди других акционеров — «Элементпроф», владеющий 19,99% долей, еще 19,64% принадлежат Московскому кредитному банку, «Ледамен» и Газпромбанк контролируют 15,15% и 6,06% акций соответственно.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев называет инициативу ГК ПИК «тревожным сигналом». По его словам, такая инициатива может объясняться острым дефицитом ликвидности при растущих затратах на строительство, поясняет эксперт. Это решение может также указывать на подготовку ГК ПИК к делистингу, не исключает старший инвестиционный консультант «Финам» Тимур Нигматуллин.

Дополнительное давление на стройиндустрию сейчас оказывает падение спроса на новостройки после отмены летом 2024 года массовой льготной ипотеки. В таких условиях для застройщиков приоритетнее сохранение своего капитала и завершение текущих проектов, а не доход акционеров, считает Олег Абелев. Аналитик Bitkogan Всеволод Приходченко подчеркивает, что финансовое состояние ПИК довольно стабильное в отличие от остальных эмитентов.

Другие девелоперы тоже могут последовать примеру ГК ПИК. Сталкивающая с убытками ГК ЛСР, вероятно, станет вторым застройщиком, отменившим дивидендную политику, не исключает господин Приходченко. В первой половине 2025 года ЛСР, по собственным данным, получила убыток в 2,2 млрд руб. против прибыли в 4,4 млрд руб. годом ранее.

