Совет директоров ПИК рассмотрит отмену дивидендной политики

Совет директоров строительной компании ПИК на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос об отмене дивидендной политики и консолидации акций. Это следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

На 13:00 мск стоимость акции АО ПИК на момент закрытия торгов составила 523,3 руб. Днем ранее в аналогичный период акция компании стоила 537,8 руб. В российской корпоративной практике консолидация встречается значительно реже, чем сплит. Обычно к ней прибегают компании, которые стремятся сделать свои акции более удобным и ликвидным инструментом на рынке.

В мае совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Акционеры строительной компании последовали рекомендации и утвердили невыплату дивидендов по итогам 2024 года. По итогам 2022 и 2023 годов девелопер также отказывался выплачивать дивиденды. По итогам 2024 года чистая прибыль ПИК сократилась на 45% до 28,7 млрд руб., выручка компании выросла на 15% до 675 млрд руб.