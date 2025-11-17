Корпорация развития не смогла отсудить задолженность у «Курской фармации»

Арбитражный суд Курской области отказал АО «Корпорация развития Курской области» в предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины и вернул иск к АО «Курская фармация». В нем истец требовал взыскать 51,4 млн руб. по договору беспроцентного займа и 3,6 млн руб. неустойки. Суд, изучив материалы ходатайства, пришел к выводу, что у корпорации развития имеется достаточно средств для уплаты госпошлины. Это следует из картотеки арбитража.

Иск к АО «Курская фармация» был подан в октябре. В рамках процесса корпорация попросила отсрочку платежа госпошлины и представила справки из АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк и Банк ПСБ об отсутствии неисполненных платежных документов, а также выписки об оборотах по счетам с января по сентябрь 2025 года. Истец утверждал, что имеющиеся денежные средства предназначены для исполнения государственных контрактов и не могут быть использованы на иные цели.

Однако суд счел эти доводы недостаточными. В определении отмечено, что на 30 сентября 2025 года на счете корпорации в РСХБ находилось 30,4 млн руб., в Банке ПСБ — 119,6 млн руб., в Сбербанке — 35 млн руб. По мнению суда, представленные документы не подтверждают невозможность уплаты госпошлины. Заявление было возвращено истцу.

Согласно Rusprofile, АО «Корпорация развития Курской области» создано в 2012 году. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал составляет 123 млн руб. До 2021 года учредителем выступало министерство имущества Курской области. Выручка корпорации в 2024 году достигла 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб. Временно исполняющим обязанности генерального директора является Дмитрий Алтухов. АО «Курская фармация» зарегистрировано в Курске в 2003 году. Учредителем компании является Курская область, генеральным директором — Игорь Осипов. Предприятие управляет сетью аптек, через которые распространяются препараты для льготников. В 2024 году выручка компании составила 348,1 млн руб., чистая прибыль — 24,8 млн руб.

В начале октября акционеры АО «Корпорация развития Курской области» решили ликвидировать организацию до 1 сентября 2026 года. Глава региона Александр Хинштейн ранее заявлял, что «почистить ее карму практически невозможно». В октябре Ленинский райсуд Курска приступил к рассмотрению уголовного дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в отношении бывших гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его заместителя Игоря Грабина, гендиректора «Интергазойла», в прошлом сотрудника корпорации Дмитрия Спиридонова и руководителя ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова.

Подробнее о судебном процессе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова