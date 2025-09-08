Задержан один из сбежавших из СИЗО Екатеринбурга

Один из осужденных, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, был задержан сегодня ночью. Он не оказал сопротивления, сообщило региональное ГУ ФСИН.

По данным ведомства, осужденного Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов) задержали 8 сентября в 00:45 по местному времени (22:45 мск) сотрудники свердловского ФСИН вместе с ФСБ и МВД. Продолжается розыск второго беглеца, Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов). Владельцев приусадебных участков и дач в Свердловской области просят быть внимательными.

«Имеется информация, что совершивший побег гражданин может скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках, в прилегающих лесных массивах)»,— сказано в пресс-релизе ФСИН во «ВКонтакте».

24-летние Корюков и Черепанов были объявлены в федеральный розыск в начале сентября. Беглецы осуждены по статье о покушении на совершение теракта. По версии следствия, они планировали поджечь военкомат. Областное ГУ ФСИН объявило денежное вознаграждение за информацию о сбежавших.