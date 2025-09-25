Сбежавшие из СИЗО Екатеринбурга использовали проволоку для побега

Осужденным Александру Черепанову и Ивану Корюкову (внесены в список террористов и экстремистов) удалось сбежать из СИЗО №1 Екатеринбурга с помощью проволоки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, Александр Черепанов первым вскрыл проволокой люк в двери камеры, а затем —саму дверь. Оказавшись на свободе, он помог выбраться своему другу Ивану Корюкову. После этого они прошли в прогулочный дворик, взломали еще одну дверь, поднялись на крышу здания и покинули территорию изолятора.

В 2:50 сбежавшие исчезли с камер видеонаблюдения, вероятно, они спустились по пожарной лестнице и вышли через прилегающее кладбище. Сигнализация сработала через полтора часа, но охрана не обнаружила пропажи. Факт побега был выявлен только утром.

Напомним, 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов совершили побег из СИЗО№1 1 сентября. Они были осуждены в октябре 2024 года за попытку поджога военкомата. Черепанова задержали 8 сентября в 14 километрах от СИЗО. Сопротивления он не оказал. Ивана Корюкова задержали 15 сентября в екатеринбургском районе Уктус.

За групповой побег осужденным грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердовской области Валерий Горелых им предъявят обвинение в октябре.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Террористов вернули в изолятор».

Полина Бабинцева