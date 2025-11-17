Telegram предложил россиянам привязать почту к аккаунту

При открытии Telegram стало появляться уведомление с просьбой добавить электронную почту. Мессенджер объясняет, что это поможет «не потерять доступ к аккаунту».

Telegram разрешил входить в аккаунт через почту с конца октября. Это нововведение появилось после сообщений о возможной блокировке операторами получения кодов по номеру телефона. На прошлой неделе WhatsApp также предложил россиянам привязать почту из-за блокировок СМС.

13 августа Роскомнадзор начал блокировать звонки в Telegram и WhatsApp в некоторых южных регионах России. В ноябре российские операторы связи ввели механизм 24-часового «периода охлаждения»: услуга мобильного интернета и СМС блокируется на сутки при попадании сим-карты на территорию РФ. Новая мера была представлена как способ противодействия атакам беспилотников.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Российские сим-карты начали "охлаждаться"».