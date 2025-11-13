WhatsApp предложил россиянам привязать почту из-за блокировок СМС

Российские пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) начали получать уведомления с предложением привязать к учетной записи адрес электронной почты. Это станет альтернативным способом восстановления аккаунта в случае невозможности получить СМС, объяснили разработчики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Уведомление появляется над списком чатов при входе в мессенджер. «Не рискуйте попасть под блокировку, — гласит текст. — В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход (в аккаунт. — Ъ)».

Привязка почты повысит уровень безопасности и гарантирует восстановление учетной записи без СМС и телефонных звонков, обещают разработчики. Например, если пользователю когда-нибудь понадобится повторно зарегистрировать свой номер телефона. В этом случае на указанный почтовый адрес будет направлено письмо с инструкциями.

С этой недели российские операторы связи ввели механизм 24-часового «периода охлаждения» — услуга мобильного интернета и СМС блокируется на сутки при попадании сим-карты на территорию РФ. Новая мера была представлена как способ противодействия атакам беспилотников.