WhatsApp предложил россиянам привязать почту из-за блокировок СМС
Российские пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) начали получать уведомления с предложением привязать к учетной записи адрес электронной почты. Это станет альтернативным способом восстановления аккаунта в случае невозможности получить СМС, объяснили разработчики.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Уведомление появляется над списком чатов при входе в мессенджер. «Не рискуйте попасть под блокировку, — гласит текст. — В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход (в аккаунт. — Ъ)».
Привязка почты повысит уровень безопасности и гарантирует восстановление учетной записи без СМС и телефонных звонков, обещают разработчики. Например, если пользователю когда-нибудь понадобится повторно зарегистрировать свой номер телефона. В этом случае на указанный почтовый адрес будет направлено письмо с инструкциями.
С этой недели российские операторы связи ввели механизм 24-часового «периода охлаждения» — услуга мобильного интернета и СМС блокируется на сутки при попадании сим-карты на территорию РФ. Новая мера была представлена как способ противодействия атакам беспилотников.