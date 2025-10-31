Telegram разрешил входить в аккаунт через почту

Мессенджер Telegram ввел новую функцию входа с использованием кода, отправляемого по электронному адресу. Это нововведение появилось после сообщений о возможной блокировке операторами получения кодов по номеру телефона.

В разделе «Конфиденциальность» Telegram добавил опцию «Почта для входа», позволяющую пользователям указывать электронный адрес для получения кодов. Почта может понадобиться для сброса облачного пароля, если пользователь его забудет. Привязка почты — дополнительная мера. Она нацелена на укрепление безопасности аккаунта.

30 октября издание «Код Дурова» сообщило, что российским операторам приказали прекратить передачу SMS и звонков для пользователей Telegram и WhatsApp. Это решение затронет новых пользователей, поскольку для регистрации потребуется номер телефона и код. 13 августа Роскомнадзор начал блокировать звонки в Telegram и WhatsApp в некоторых южных регионах России.