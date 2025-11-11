Российские сим-карты начали «охлаждаться»

“Ъ FM” узнал, с какими проблемами столкнулись россияне из-за режима «охлаждения» сим-карт. По возвращению из-за границы абоненты сразу нескольких операторов не могут воспользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС. Тестовая система начала работать 10 ноября. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заранее о периоде охлаждения власти и операторы предупреждать не стали, первым со ссылкой на источники в конце прошлой недели об этом сообщил “Ъ”, а заработала новая система уже в понедельник, 10 ноября. Как рассказали в Минцифры, ограничения действуют в течение 24 часов после возвращения в Россию из международного роуминга, если домашняя сим-карта не работала более двух суток. При этом неважно, пользовался ли абонент роумингом или вообще отключил симку. Блокировку можно снять самостоятельно. Для этого нужно пройти авторизацию по ссылке из входящего сообщения от оператора. Однако прилетевший в Шереметьево Егор воспользоваться этой опцией не смог: «Связи не было в самолете после приземления, нет ее и в аэропорту. Как поедем домой, не знаем. СМС с кодом мне пока не приходило».

Аналогичный режим заработал месяц назад для зарубежных пользователей. И, как писал “Ъ”, у многих сообщения не приходили даже спустя положенный период охлаждения. Операторы объясняли это наладкой системы. У российских абонентов пройти процедуру сейчас тоже получается далеко не сразу, рассказала Ксения, которая прилетела сегодня из Антальи: «У меня оператор "Билайн", и первое СМС мне прислали еще вчера, а второе — сегодня. Я прилетела, у меня связи нет, интернета тоже. Смартфон показывает только значок "E". Написано, что мне для того, чтобы авторизоваться, нужно перейти по ссылке, но сделать я этого не могу, так как нет интернета. Кроме того, сообщается, что телефон не должен быть в сети Wi-Fi. Получается, что мне нужно в любом случае дождаться, когда появится LTE, и только после этого пройти все это.

Появилась более или менее нормальная связь, только когда телефон перезагрузила. Когда перешла по ссылке, там нужно было просто ввести цифры, все довольно просто».

Разблокировать мобильный интернет можно, пройдя капчу. Эксперты утверждают, что можно позвонить на горячую линию оператора и голосом подтвердить, что вы живой человек. Это может понадобиться, так как иногда подключение к Wi-Fi тоже не помогает, заметил путешественник Илья: «Нам еще в Стамбуле пришло СМС, что предстоит перерегистрация. И после приземления мы пытаемся это сделать, но не получается. Сейчас пробуем включить и отключить VPN, включить и выключить Wi-Fi. Самый простой способ — нажать кнопку Reset — мы использовали, но ничего не поменялось, поэтому мы сейчас пытаемся вызвать такси с помощью справочника "Желтые страницы"».

При этом некоторых блокировки не затронули. Как рассказала Валерия, ее телефон по прилете даже не пришлось перезагружать: «Никаких ограничений не было. У меня МТС, и даже сообщения "Добро пожаловать" не пришло, просто все работало сразу, в том числе интернет. Никаких проблем не возникло».

Новые меры направлены на борьбу с атаками БПЛА. По замыслу, отключение сим-карт помешает украинским дронам залетать на территорию России. «Период охлаждения» действительно может быть эффективным способом, говорят эксперты, но допускают, что со временем эту систему найдут, как обойти.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская, Андрей Дубков