Чемпион UFC Махачев хочет провести бой в Белом доме

Российский борец Ислам Махачев после победы на Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) заявил, что хочет провести бой в Белом доме США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Махачев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Ислам Махачев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Дональд Трамп, вперед, открывай Белый дом, я иду»,— сказал Ислам Махачев после победы, отвечая на вопрос о том, когда он хотел бы провести первую защиту титула (видео опубликовано на YouTube-канале чемпионата).

В октябре президент США заявил, что намерен провести на территории Белого дома турнир UFC. Ожидается, что мероприятие состоится 14 июня 2026 года, в этот день Дональду Трампу исполнится 80 лет. Одним из участников станет бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.

Сегодня Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в рамках турнира UFC 322 в Нью-Йорке и стал первым в России и 11-м бойцом в истории, завоевавшим титул чемпиона в двух весовых категориях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чемпион президентского веса».