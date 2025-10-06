Поединок UFC на территории Белого дома пройдет в юбилей Трампа

Президент США Дональд Трамп анонсировал поединок UFC на территории Белого дома 14 июня 2026 года — он пройдет в 80-летие Дональда Трампа. Об этом он сообщил, выступая в Норфолке штата Вирджиния.

По словам господина Трампа, это будет «полноценный поединок» за звание чемпиона, и ожидается, что его посетят 20-25 тыс. зрителей. Мероприятие также станет частью празднования 250-й годовщины принятия Декларации независимости США.

Одним из участников поединка станет бывший чемпион UFC Конор Макгрегор. 2 октября спортсмен заявил, что «сделка закрыта, документы подписаны и отправлены».