Главные новости к утру 16 ноября

Российско-украинский конфликт находится в ближайшей точке для своего прекращения, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.

Премьер Венгрии Виктор Орбан также сказал, что Россия и Украина «очень близки к достижению мира».

В результате налета БПЛА на Волгоград повреждены четыре многоквартирных дома. Ранены три человека.

Посольство России в США заявило, что после прихода Дональда Трампа на должность президента в отношениях Москвы и Вашингтона «приоткрылось "окно возможностей"» для их восстановления.