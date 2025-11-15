МИД Турции: конфликт на Украине находится в ближайшей точке для завершения

Российско-украинский конфликт находится в ближайшей точке для своего прекращения, сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, все условия для перемирия сторон «уже созрели».

«Появится ли в ближайшее время стол для мирных переговоров в Турции? Сейчас мы в это верим. Я верю, что это произойдет в Турции. Это может произойти где-то в другом месте, но я убежден, что уже пришла пора для мира, и он наступит»,— добавил господин Фидан в интервью телеканалу A Haber (запись опубликована на YouTube).

Министр также сказал, что для продвижения в процессе урегулирования конфликта нужно «провести необходимые переговоры и сделать шаг». По его словам, у Турции «есть предложения». Он не пояснил, о чем именно идет речь, но выразил уверенность, что «они будут реализованы».

11 ноября в Стамбул прибыл глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров. 15 ноября он сообщил, что стороны конфликта при посредничестве Турции и ОАЭ договорились провести новый обмен пленными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 ноября говорил, что Кремлю нечего сообщить о возможности возобновления контактов с Киевом по вопросу обменов.