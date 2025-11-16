Посольство России в США: в отношениях стран приоткрылось «окно возможностей»

Посольство России в США опубликовало сообщение о том, что 92 года назад были установлены дипломатические отношения между СССР и Соединенными Штатами. Диппредставительство отметило, что в настоящее время между странами «приоткрылось "окно возможностей"» для нормализации отношений.

«На фоне отвергаемой администрацией Дональда Трампа либерал-глобалистской модели "миропорядка, основанного на правилах", в отношениях России и США как великих держав приоткрылось "окно возможностей" для их нормализации»,— написано в публикации посольства.

Как уточнило диппредставительство, при Дональде Трампе отношения России и США могут быть нормализованы «на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования». Посольство добавило, что именно такой подход «позволил совершить прорыв в далеком 1933 году».

Впервые дипломатические отношения между Россией и США были установлены в 1809 году. Советскую власть Вашингтон признал спустя 16 лет после Октябрьской революции. После развала СССР международное сообщество признало Россию государством-продолжателем Советского Союза.