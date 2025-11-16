Орбан: конфликт на Украине может завершиться совсем скоро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что российско-украинский конфликт может завершиться совсем скоро. Он добавил, что для достижения мира западным странам нужно выработать единую позицию по ключевым вопросам урегулирования.

«Думаю, что мы очень близки к достижению мира»,— сказал господин Орбан в интервью главе медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру (запись опубликована на YouTube). Чем обоснованы его ожидания, он не пояснил.

Как добавил премьер Венгрии, западные страны пока не достигли консенсуса по поводу действий в отношении Украины. Он пояснил, что пока США предпринимают дипломатические усилия, ЕС подталкивает Киев к продолжению боевых действий для улучшения позиций на фронте.

Виктор Орбан также сказал, что президент России Владимир Путин заинтересован в мирных переговорах. По его словам, Москва хотела бы завершить боевые действия быстрее, но продолжает пытаться достичь своих целей. Господин Орбан также добавил, что после возможного перехода ДНР под полный контроль российской армии «смысла продолжать войну уже не будет».