Три человека пострадали при налете БПЛА на Волгоград

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированном налете беспилотников на Волгоград. Повреждены четыре жилых дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах города. Ранены три человека.

Слова господина Бочарова приводит администрация региона в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что повреждения при налете БПЛА получили дома на улицах 51-й Гвардейской дивизии, Восточно-Казахстанская, Кропоткина и Николая Отрады.

В доме на улице Кропоткина начался пожар. По словам Андрея Бочарова, экстренные службы уже начали его тушить. Глава региона также сообщил, что в школе №51 и лицее №7 откроют пункты временного размещения жителей. Они будут работать до окончания работы саперов.