Артем Жога опроверг данные о скорой отставке и назначении главой ДНР

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога опроверг информацию о своей скорой отставке и назначении на должность главы Донецкой народной республики (ДНР) вместо Дениса Пушилина. «Я никуда не уезжаю, в УрФО работы у нас еще очень много, и будем двигаться в этом направлении»,— подчеркнул бывший командир батальона «Спарта» в ходе встречи с лекторами общества «Знание» на территории курорта «Увильды» (Челябинская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Жога подчеркнул, что планирует продолжить продвигать форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала», общество «Знание» в УрФО, мероприятия в честь трудовых династий и создать аналог мастерской управления «Сенеж» (Московская область) по подготовке управленцев в сферах государства, бизнеса и общества. «Сразу за все проекты хвататься очень сложно и тяжело, потому что нахватаешься, и ни один из них не получится совершить»,— сказал он, добавив, что будет работать над ними «поэтапно».

Денис Пушилин возглавил ДНР в 2018 году после гибели предыдущего руководителя территории Александра Захарченко. По итогам голосования на прямых выборах политик набрал 60,85%. После вхождения ДНР в состав РФ в октябре 2022 года работал в должности исполняющего обязанности главы, в сентябре того же года депутаты Народного совета региона поддержали его переизбрание.

Политическая карьера Дениса Пушилина началась в декабре 2013 года, когда он от партии МММ («Ми Маємо Мету» — «Мы имеем цель»), созданной основателем финансовой пирамиды МММ Сергеем Мавроди, баллотировался в Верховную раду. В 2014 году проводил митинги возле здания администрации на тот момент Донецкой области, в конце 2017 года возглавил Русский центр в регионе.

Артем Жога до назначения полпредом президента в УрФО в октябре 2024 года возглавлял парламент ДНР (в 2023-2024 годах). Ранее, с 1990-х годов, проживал в Славянске, занимался бизнесом. После смены власти в Украине в феврале 2014 года вступил в ряды добровольческого батальона «Спарта». В 2016 году занял должность начальника штаба, в 2022-ом — командира «Спарты». В сентябре 2023 года был избран депутатом Народного совета ДНР, в декабре того же года обратился к Владимиру Путину с просьбой принять участие в президентских выборах 2024 года. Глава государства заверил его, что пойдет на выборы в пятый раз.

Василий Алексеев, Увильды