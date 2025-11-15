Артем Жога заявил о планах создать аналог мастерской управления «Сенеж» на Урале

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога планирует найти площадку под аналог мастерской управления «Сенеж» (Московская область) по подготовке управленцев в сферах государства, бизнеса и общества. Господин Жога пояснил на встрече с лекторами общества «Знание» на территории курорта «Увильды» (Челябинская область), что образовательный центр можно открыть на площадке Уральского федерального университета (УрФУ), Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) или Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Фото: Марина Молдавская

Фото: Марина Молдавская

«Размышлял по этому поводу, разговаривал в самом "Сенеже" по этому формату. УрФО большой в плане потенциала, очень много образовательных учреждений, которые могут предоставить такую площадку»,— сказал полпред.

Артем Жога добавил, что планирует «поэтапно» реализовать проект уральского «Сенежа» после работы по придвижению форума волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала», мероприятий в честь трудовых династий и общества «Знание» в УрФО. «Сразу за все проекты хвататься очень сложно и тяжело, потому что нахватаешься, и ни один из них не получится совершить»,— пояснил он.

Мастерская управления «Сенеж» была создана в феврале 2019 года в Солнечногорске (Московская область) как подразделение АНО «Россия — страна возможностей». Ее образовательные программы формируются с учетом задач каждой конкретной группы слушателей и представляют собой короткие модули или длительные курсы. За пять лет реализации проекта обучение прошли более 180 тыс. человек, большая часть из которых относится к молодежному активу, управленцам и руководителям. Всего мастерская управления ежегодно проводит по 36-40 образовательных программ.

