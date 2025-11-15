Матч Россия—Чили в Сочи соберет около 150 болельщиков из Чили

Перед товарищеской встречей национальных команд России и Чили на стадионе «Фишт» представители южноамериканской сборной сообщили, что на игру ожидается порядка 150 болельщиков из Чили, проживающих на территории России, пишет ТАСС со ссылкой на южноамериканскую сборную. Матч состоится 15 ноября и начнется в 18:00 по московскому времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Стадион «Фишт», способный принять до 39,5 тыс. зрителей, впервые после чемпионата мира 2018 года станет площадкой для игры сборной России. По данным организаторов, к настоящему моменту реализовано около 30 тыс. билетов.

Игра войдет в рейтинг Международной федерации футбола: Россия занимает в нем 30-е место, Чили — 56-е. Перед матчем на территории арены пройдет фестиваль болельщиков, на главной сцене которого выступит поп-группа «Блестящие». Коллектив исполнит свои наиболее известные композиции.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин ранее отметил, что газон «Фишта» подготовлен в полном объеме и находится в идеальном состоянии для проведения встречи.

Для болельщиков на время проведения матчей в Сочи изменят схему движения транспорта. Между Сочи и Имеретинским курортом пустят дополнительные электрички, которые будут курсировать 15, 18 и 19 ноября. Также в дни игр изменятся маршруты автобусов, следующих в сторону Олимпийского парка. На остановках дежурят волонтеры, которые помогут сориентироваться. Все эти меры приняты для удобства гостей, которые будут посещать матчи на стадионе «Фишт».

Мария Удовик