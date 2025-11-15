Суд потребовал в четвертый раз рассмотреть дело о крупной взятке в полиции Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции вновь направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции из Сочи, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Повторный пересмотр инициирован по кассационному представлению прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, оспорившего предыдущее судебное определение, сообщает пресс-служба суда в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, весной 2020 года участковый, проводивший проверку по факту избиения мужчины, предложил экс-сожительнице пострадавшего «решить вопрос» о непривлечении ее к ответственности за 400 тыс. руб., несмотря на отсутствие ее причастности. При этом новый партнер женщины, по версии следствия, был связан с инцидентом. Она сообщила о предложении в ФСБ, после чего передача денег прошла под контролем спецслужб.

Суды двух инстанций признавали полицейского виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, назначая сперва штраф, а затем условное лишение свободы. Однако кассация каждый раз отменяла решения, указывая на допущенные процессуальные нарушения и чрезмерно мягкое наказание за тяжкое коррупционное преступление.

После очередного возвращения дела суд первой инстанции назначил обвиняемому семь лет лишения свободы, но апелляционный суд отменил приговор и направил материалы в прокуратуру для устранения препятствий дальнейшего рассмотрения.

Изучив позиции сторон, кассационная инстанция признала доводы прокуратуры обоснованными и пришла к выводу о достаточности материалов дела для принятия итогового решения. Дело передано в Краснодарский краевой суд для нового рассмотрения по существу.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве при выделении мест на кладбищах в Сочи и направила материалы в Центральный районный суд города. Перед судом предстанут 14 фигурантов, которым вменяется участие в преступном сообществе и получение взяток в 79 эпизодах, а общая сумма незаконных вознаграждений, по данным следствия, составила не менее 12,8 млн руб.

Мария Удовик