Президент Румынии допустил национализацию НПЗ ЛУКОЙЛа в Плоешти
Румынский нефтеперерабатывающий завод Petrotel в Плоешти, принадлежащий российской компании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH), может перейти под контроль государства на ограниченный срок. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан. 22 октября ЛУКОЙЛ попал под блокирующие санкции США.
Никушор Дан
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
«Существует также вариант, требующий специальной нормативной базы, чтобы он мог быть поглощен румынским государством на ограниченный период»,— сказал Никушор Дан на пресс-конференции (цитата по HotNews).
По словам президента, под контролем российской компании в Румынии находится НПЗ и АЗС, доля которых не так важна. Завод в Плоешти обеспечивает около 25% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране, а часть горючего поставляется в Молдавию. Если в будущем завод остановит переработку, то Румынии придется импортировать намного больше горючего, пояснил Никушор Дан.