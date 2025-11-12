Президент Румынии допустил национализацию НПЗ ЛУКОЙЛа в Плоешти

Румынский нефтеперерабатывающий завод Petrotel в Плоешти, принадлежащий российской компании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH), может перейти под контроль государства на ограниченный срок. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан. 22 октября ЛУКОЙЛ попал под блокирующие санкции США.

«Существует также вариант, требующий специальной нормативной базы, чтобы он мог быть поглощен румынским государством на ограниченный период»,— сказал Никушор Дан на пресс-конференции (цитата по HotNews).

По словам президента, под контролем российской компании в Румынии находится НПЗ и АЗС, доля которых не так важна. Завод в Плоешти обеспечивает около 25% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране, а часть горючего поставляется в Молдавию. Если в будущем завод остановит переработку, то Румынии придется импортировать намного больше горючего, пояснил Никушор Дан.