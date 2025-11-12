Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Президент Румынии допустил национализацию НПЗ ЛУКОЙЛа в Плоешти

Румынский нефтеперерабатывающий завод Petrotel в Плоешти, принадлежащий российской компании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH), может перейти под контроль государства на ограниченный срок. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан. 22 октября ЛУКОЙЛ попал под блокирующие санкции США.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Существует также вариант, требующий специальной нормативной базы, чтобы он мог быть поглощен румынским государством на ограниченный период»,— сказал Никушор Дан на пресс-конференции (цитата по HotNews).

По словам президента, под контролем российской компании в Румынии находится НПЗ и АЗС, доля которых не так важна. Завод в Плоешти обеспечивает около 25% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране, а часть горючего поставляется в Молдавию. Если в будущем завод остановит переработку, то Румынии придется импортировать намного больше горючего, пояснил Никушор Дан.

