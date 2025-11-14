Глава МАГАТЭ Гросси призвал не игнорировать заявления США о ядерных испытаниях

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о всплеске обсуждений ядерных испытаний на международной арене. Глава МАГАТЭ призвал не игнорировать эти заявления.

«Безусловно, это очень важный и серьезный вопрос»,— сказал господин Гросси после переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым (цитата по ТАСС). По мнению главы МАГАТЭ, США и Россия «имеют особую ответственность по данному вопросу», так как у них самые большие запасы ядерного оружия.

МАГАТЭ не зафиксировало признаков проведения ядерных испытаний в мире. «Я надеюсь, так и будет в дальнейшем»,— добавил Рафаэль Гросси.

13 ноября президент США Дональд Трамп анонсировал испытания ядерного оружия для того, чтобы убедиться в его безопасности. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, другие страны «делают то же самое».

После совещания с Совбезом 5 ноября президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о целесообразности подготовки к ядерным испытаниям. Глава государства уточнил, что Москва не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скандалы, интриги, испытания».