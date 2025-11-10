Скандалы, интриги, испытания

Российские госструктуры начали работу по сбору и анализу информации для принятия решения о возможной подготовке испытаний ядерного оружия. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. При этом он подчеркнул, что решение, проводить такие тесты или нет, властями РФ еще не принято. Тот факт, что США заявили о намерении возобновить ядерные испытания — «вбросили интригу», но не отвечают на вопросы других стран и международных организаций по этой теме, Михаил Ульянов назвал «совершенно ненормальным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Российские дипломаты пытались узнать у американских коллег хоть какие-то подробности о том, как трактовать неоднозначные заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении его страной ядерных испытаний, однако не получили ответа. Не смогли узнать детали и в главной международной структуре, отвечающей за поддержание моратория на проведение таких тестов,— Временном техническом секретариате Организации по Договору о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Это следует из интервью Михаила Ульянова телеканалу «Звезда».

«Я встречался с главным международным бюрократом по запрещению ядерных испытаний, исполнительным секретарем Временного технического секретариата Организации по ДВЗЯИ Робертом Флойдом, задавал ему этот вопрос (о том, как трактовать заявления президента США.— “Ъ”). Он пожимал плечами, говорит, несколько раз пытался добиться от американцев внятного ответа, ничего конкретного они не говорят»,— рассказал постпред. То же самое, по его словам, происходит и в случае российских дипломатов: «Беседы с американскими коллегами результата не приносят».

Американские дипломаты, как отметил Михаил Ульянов далее, инструкций на этот счет не имеют, а потому не знают, что сказать.

«Со стороны Вашингтона ситуация наносит совершенно ненормальный характер, речь идет о фундаментальном вопросе международной безопасности. Они вбросили интригу и молчат уже вторую неделю. Несмотря на то что эта интрига находится в центре внимания и средств массовой информации, международного сообщества, как-то это очень несолидно»,— посетовал дипломат.

30 октября Дональд Трамп заявил о намерении впервые с 1992 года возобновить в США ядерные испытания, чтобы «быть на равных» с Россией и Китаем, которые якобы проводят подобные тесты. И хоть он допустил в своих высказываниях целый ряд фактологических ошибок — ни одна из официальных ядерных держав не проводит подобные испытания с середины 1990-х, последний тест провела Северная Корея в 2017 году,— американский президент впоследствии еще несколько раз повторил свою мысль. При этом заявления других американских официальных лиц разнились по смыслу: одни говорили, что речь идет о возобновлении полноценных ядерных испытаний, другие — что о так называемых докритических, которые регулярно проводятся и сейчас. 5 ноября президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором поручил рассмотреть целесообразность проведения и Россией ядерных испытаний в ответ на активность США.

В ходе открывшейся в понедельник, 10 ноября, в Вене 65-й сессии Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ Михаил Ульянов заверил, что Россия полностью привержена целям и задачам этого договора, а также усилиям, направленным на обеспечение его вступления в силу. Поэтому власти РФ, по его словам, «со всей серьезностью и тревогой» восприняли заявления Дональда Трампа и последовавшую за этим «разноголосицу» американских представителей относительно незамедлительного начала подготовки к проведению «неких ядерных испытаний». «Возобновление ядерных испытаний способно нанести существенный ущерб режиму нераспространения ядерного оружия и международной безопасности»,— предупредил постпред РФ.

Напомнив о том, что после заявлений Дональда Трампа Владимир Путин поручил российским госструктурам собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности РФ и внести предложения о возможном начале Россией работ по подготовке испытаний ядерного оружия, Михаил Ульянов сообщил: «Работа по сбору и анализу информации уже началась». В то же время он подчеркнул, что решение о возможном начале работ по подготовке самих испытаний пока не принято.

Свое выступление российский дипломат закончил шуткой. «Мы, конечно же, обратили внимание на то, что США хотят "быть на равных" с Россией и Китаем (в плане ядерных испытаний.— “Ъ”). Это вполне понятное стремление. Причем его легко реализовать,— заявил он.— Для того чтобы быть на равных в вопросе о ядерных испытаниях, надо просто придерживаться национального моратория, как это делают Москва и Пекин».

В свою очередь, Роберт Флойд в своем вступительном слове назвал нынешние времена «непростыми» и, не упоминая каких-то конкретных стран, заявил о необходимости продолжать продвигаться к «общей миссии»: «Один договор. Одна цель. Ноль ядерных испытаний».

Елена Черненко, Ярослав Фокин