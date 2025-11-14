Гросси: МАГАТЭ не фиксировало ядерных испытаний в мире

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало признаков проведения ядерных испытаний в мире. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Так он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия другими странами.

«И, согласно мониторинговой системе, не было никаких событий, свидетельствующих о проведении таких испытаний, и, я надеюсь, так и будет в дальнейшем»,— сказал Рафаэль Гроссии журналистам после переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым в Калининграде.

Последние несколько недель президент США Дональд Трамп говорил о необходимости провести ядерные испытания, поскольку таковые якобы проводят и другие страны, включая Россию и Китай. 5 ноября на совещании с Совбезом Владимир Путин заявил, что не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний, но, если США его нарушат, Россия должна «предпринять адекватные ответные действия».

Лусине Баласян