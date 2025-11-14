Польская палка в итальянские колеса

19 ноября Кассационный суд Италии должен поставить точку в вопросе об экстрадиции в ФРГ гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки» и на арест которого по запросу Берлина был выдан европейский ордер. Если итальянские судьи утвердят решение об экстрадиции, это обещает стать резонансным прецедентом. Польский суд, рассматривавший ранее схожее дело в отношении другого подозреваемого в повреждении трубопроводов, Владимира Журавлева, отказался передавать его немецким правоохранителям. И теперь польский опыт активно пытается использовать и защита Сергея Кузнецова.

Фото: Massimiliano Donati / Getty Images Сергей Кузнецов

Верховный кассационный суд, последняя судебная инстанция Италии, огласит свой вердикт по делу об экстрадиции обвиняемого в подрыве «Северных потоков» Сергея Кузнецова 19 ноября. Ранее кассационный суд уже рассматривал дело Кузнецова, арестованного 21 августа в Сан-Клементе на Адриатическом побережье Италии. 15 октября судьи отменили первоначальное решение о выдаче украинского гражданина, вернув дело в суд Болоньи и постановив пересмотреть его другим составом. Новый процесс, однако, вновь окончился решением экстрадировать украинского гражданина, после чего защита опять подала кассационную жалобу.

Как уже писал “Ъ”, расследование произошедшего в сентябре 2022 года подрыва трубопроводов «Северные потоки» ведут власти ФРГ, поскольку немецкие компании участвовали в консорциуме по их строительству и эксплуатации, а газ должен был поставляться в Германию.

По версии немецких правоохранителей, операция, осуществленная с борта яхты «Андромеда», курировалась властями Украины на очень высоком уровне при поддержке Польши и была проведена семью украинскими гражданами.

Среди них было трое бойцов элитного подразделения ВСУ, а также несколько профессиональных дайверов. 49-летний Сергей Кузнецов, в прошлом занимавший командные позиции в одном из элитных подразделений ПВО ВСУ, как считает генпрокуратура ФРГ, являлся главой диверсионной группы. В Германии участникам диверсии грозит до 15 лет тюремного заключения.

Другим подозреваемым по этому делу стал киевский инструктор по дайвингу Владимир Журавлев. В конце сентября он был арестован в польском Прушкуве. Однако уже 17 октября Окружной суд Варшавы постановил освободить обвиняемого, отказавшись передавать его немецким правоохранителям.

Тогда, мотивируя свое решение, судья Дариуш Любовски отметил, что взрывы произошли за пределами территориальных вод какой-либо страны, а основным владельцем «Северных потоков» являются не немецкие компании, а российский «Газпром». Более того, он, по сути, оправдал атаки на газопровод. «Если Украина и ее специальные службы… организовали вооруженную операцию для уничтожения вражеских газопроводов — чего суд не утверждает,— то такие действия не были противоправными»,— заявил Дариуш Любовски (цитата по BBC). Напротив, атака, по его словам, была «оправданной, рациональной и справедливой», так как обосновывалась «правом Украины на самооборону». В таком случае подсудимый, если он совершил преступление, защищен функциональным иммунитетом, который распространяется на действия в рамках права на самооборону.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который еще до судебного заседания заявлял, что экстрадиция Владимира Журавлева не отвечает интересам страны, приветствовал решение суда.

«Северный поток-1» и «Северный поток-2» — газопроводы, проложенные через Балтийское море между Россией и Германией. Общая пропускная способность — около 110 млрд куб. м в год. «Северный поток-1» работал с 2011 года и был одним из главных маршрутов поставок российского газа в Европу. Владельцем и оператором газопровода выступала компания Nord Stream AG, 51% акций которой принадлежало «Газпрому», по 15,5% — двум немецким концернам и по 9% — нидерландской и французской компаниям. 26 сентября 2022 года в экономических зонах Дании и Швеции трубопроводы были взорваны. Правоохранители этих двух стран и Германии начали расследование. В феврале 2024 года Дания и Швеция следствие прекратили, сославшись на отсутствие юрисдикции, и передали все материалы немецким коллегам. Россия до расследования западными странами допущена не была.

К польскому опыту ныне апеллирует сторона защиты Сергея Кузнецова. Его адвокат Никола Канестрини также заявлял о праве своего подзащитного на функциональный иммунитет. Ссылаясь на военное положение на Украине и условия вооруженного конфликта, юрист отмечал, что предполагаемые преступления можно квалифицировать как «военные действия, совершенные по приказу» (цитата по ТАСС). В середине октября стороне защиты удалось добиться отмены предыдущего решения об экстрадиции и вернуть дело на рассмотрение в Апелляционный суд Болоньи. Тогда кассационная инстанция согласилась с тем, что имела место «некорректная юридическая квалификация фактов, лежащих в основе ордера на арест».

23 октября Никола Канестрини подчеркнул значимость «польского прецедента в отношении предполагаемого соучастника в том же преступлении», заявив о намерении обратиться в Евроюст за копией «решения о предоставлении функционального иммунитета» варшавским судом.

Тем не менее последовавшее вскоре решение коллегии болонского суда вновь оказалось не в пользу гражданина Украины. Подав кассационную жалобу во второй раз, адвокат заявил, что судьи «не соблюдают принцип взаимного доверия между государствами—членами ЕС», поскольку отказываются учитывать вердикт польского суда.

Примечательно, что, в отличие от польских коллег, официальный Рим избегает комментариев по поводу громкого судебного процесса. 5 ноября 11 депутатов Европарламента обратились с открытым письмом к премьер-министру Италии Джордже Мелони и министру юстиции Карло Нордио, выразив «серьезную обеспокоенность» решением суда Болоньи об экстрадиции Сергея Кузнецова. Авторы письма, ссылаясь на польский прецедент и угрозу для взаимного доверия между странами ЕС, призвали правительство «приостановить любые шаги по экстрадиции, пока гарантии функционального иммунитета и государственной ответственности не будут тщательно и независимо оценены». Итальянские власти, однако, продолжают обходить вопрос молчанием.

Как уже неоднократно отмечал “Ъ”, российская сторона подвергает сомнению версию немецких правоохранителей о том, что диверсия была осуществлена Украиной при поддержке Польши. Москва заявляет, что настолько сложную операцию могли провести только спецслужбы крупных государств — США и Великобритании.

Ярослав Фокин