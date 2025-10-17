Суд в Польше освободил из-под ареста фигуранта дела о подрыве «Северных потоков»

Окружной суд Варшавы решил освободить из-под стражи гражданина Украины Владимира Журавлева, который был арестован по делу о подрыве «Северных потоков». Его не будут экстрадировать в Германию, передает TPV Info.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

Владимир Журавлев был арестован 30 сентября в Прушкуве по запросу Германии. В октябре суд приговорил его к 40-дневному аресту. Против экстрадиции украинца выступали премьер-министр Польши Дональд Туск и министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Северные потоки» были подорваны 26 сентября 2022 года. Расследование ведет Германия. По основной версии, несколько человек арендовали яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установили взрывные устройства на газопроводах. Генпрокуратура ФРГ утверждала, что Владимир Журавлев, работавший инструктором по дайвингу, находился на борту «Андромеды».

