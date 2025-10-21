Взорвались только правые и левые

В Германии оживленно обсуждают вердикт польского суда, постановившего не выдавать ФРГ гражданина Украины Владимира Журавлева, обвиняемого немецкими правоохранительными органами в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки». Возмущенные этим решением политики правого и левого толка обвиняют Варшаву в пособничестве терроризму. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, наоборот, заявил, что с уважением относится к решению польского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украинский дайвер Владимир Журавлев, подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Mateusz Skwarczek / Reuters Украинский дайвер Владимир Журавлев, подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Mateusz Skwarczek / Reuters

Наиболее активно вердикт Окружного суда Варшавы комментируют представители правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Сопредседатель партии Тино Крупалла призвал продолжить расследование атак на газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», добавив, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен более настойчиво отстаивать интересы Германии в контактах с Польшей и Италией (где под стражей находится второй украинец, обвиняемый Берлином в причастности к совершенной в сентябре 2022 года диверсии). «Обвиняемые должны предстать перед судом и доказать свою невиновность или понести наказание за свою вину!» — написал политик в соцсети Х.

Депутат Бундестага от АдГ Кай Готтшальк на той же платформе выразил мнение, что «польское государство становится сообщником террористов».

«Я уже говорил, что Польша меня давно сильно достала? Почти нет разницы с Украиной»,— прокомментировал новости из Варшавы его однопартиец Ханс-Томас Тильшнайдер.

В свою очередь, депутат Европарламента от АдГ Томаш Фрёлих в той же соцсети написал, что «нельзя просто так разрушать критическую инфраструктуру другого государства только потому, что она не нравится по политическим причинам». «Государство не может покрывать предполагаемых виновников такого нападения, не рискуя серьезными политическими и дипломатическими последствиями»,— добавил он, напомнив, что Германия и Польша вообще-то союзники по НАТО и обязаны помогать друг другу.

Возмущены решением польского суда и в немецкой партии левого толка «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». «Как может канцлер ФРГ Мерц молчать, когда глава правительства соседней страны одобряет освобождение подозреваемого в причастности к акту государственного терроризма и подрыву нашей энергетической инфраструктуры? Правительство Германии не должно позволять себя водить за нос!» — призвала лидер этой политической силы в сети Х. И тут же заявила об абсурдности поддержки Украины — «страны, которая якобы ответственна за этот акт агрессии,— многомиллиардными поставками оружия, вместо того чтобы поставить вопрос о возмещении ущерба!»

17 октября Окружной суд Варшавы постановил не экстрадировать в Германию 46-летнего гражданина Украины Владимира Журавлева, задержанного 30 сентября на территории Польши по запросу правоохранительных органов ФРГ. Генпрокуратура Польши объявила, что не будет оспаривать это решение. Мужчину уже освободили из-под стражи. Ордер на арест этого человека, являющегося профессиональным дайвером, был выписан Генпрокуратурой ФРГ в июне 2024 года. По версии немецких правоохранителей, всего в осуществлении диверсии на газопроводах участвовали семь граждан Украины, двое из них были военными — координатор и взрывотехник, пятеро — гражданскими: капитан судна и четверо профессиональных водолазов.

Несмотря на то что в ФРГ подрыв «Северных потоков» расследуется как «акт терроризма», власти страны вяло отреагировали на новость об освобождении одного из ключевых обвиняемых. «В Польше было принято решение суда, которое я уважаю, поскольку мы признаем принцип разделения властей»,— заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

При этом депутат Бундестага от входящей в правящую в ФРГ коалицию партии «Христианско-демократический союз» Родерих Кизеветтер написал в сети Х, что официальному Берлину «следует проявлять больше уважения по отношению к своим партнерам, особенно к Польше, и сосредоточиться на разъяснении ошибочной и фатальной политики Германии в отношении России». «Ошибка заключалась в том, что газопровод "Северный поток" вообще был построен изначально»,— отметил он.

«Ошибка была не в строительстве инфраструктурного проекта, который в течение многих лет обеспечивал конкурентоспособность нашей экономики, а в том, что они (правящая партия и правительство.— “Ъ”) сейчас унижаются за это перед всем миром»,— парировала на это Сара Вагенкнехт.

Власти Польши приветствовали решение суда об отказе в выдаче Германии украинского дайвера. «Польский суд отказался экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого во взрыве "Северных потоков", и освободил его из-под стражи. И правильно. Дело закрыто»,— написал в сети Х премьер-министр Дональд Туск. Президент страны Кароль Навроцкий, в свою очередь, усомнился в том, что в ФРГ Владимира Журавлева ждал бы справедливый суд, поскольку подрыв газопроводов негативно сказался на бизнес-интересах немецких компаний. «Очень хорошо, что он останется в Польше»,— заявил Кароль Навроцкий. «Решение независимого суда нас очень радует»,— сказал журналистам и министр юстиции Вальдемар Журек.

По сути, в Европе из высокопоставленных лиц стран—членов ЕС вердикт польского суда публично раскритиковал только глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Это возмутительно: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать. Тем самым они дали предварительное разрешение на теракты в Европе. Польша не только освободила, но и чествует террориста. Вот до чего докатилось европейское верховенство права»,— написал он в Х.

Российские власти, как ранее неоднократно писал “Ъ”, версию об осуществлении теракта в отношении «Северных потоков» силами Украины при поддержке Польши подвергают сомнению, настаивая, что столь сложную операцию могли провести только спецслужбы крупных государств — США или Великобритании. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил агентству ТАСС, что Россия настаивает на том, чтобы расследование подрывов газопроводов было доведено до конца и все виновные были привлечены к ответственности. В противном случае, по его словам, закладывается «плохой прецедент».

Елена Черненко