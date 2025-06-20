В Сочи назначили почетного консула Монголии по восьми субъектам РФ

Игорь Селезнев назначен почетным консулом Республики Монголия в восьми субъектах РФ. Его юрисдикция распространяется на Адыгею, Калмыкию, Крым, Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Севастополь. Место дислокации консульства определено в Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Господин Селезнев родился 26 сентября 1967 года в Сочи. Получил высшее юридическое образование в МГУ и Российской академии госслужбы при президенте РФ. В 2009 году защитил диссертацию и стал кандидатом политических наук.

В прошлом Игорь Селезнев работал депутатом городского собрания Сочи, возглавлял администрацию Хостинского района, был заместителем председателя комитета по местному самоуправлению и советником гендиректора ЗАО «Российские наукоемкие технологии». До нового назначения занимал должность посланника по культуре МИД Монголии. Состоит в правлении Общества российско-монгольской дружбы.

За общественную деятельность господина Селезнева наградили орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени от РПЦ, памятной медалью Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, а также орденом Дружба от президента Монголии.

«Ъ-Сочи» писал, что Татьяна Катаниди возглавила управление по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи, заменив Ильгама Асланова, который стал начальником управления социальной политики. Ранее госпожа Катаниди работала заместителем начальника этого управления и занимала должность начальника отдела гражданско-патриотического воспитания в Центре военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи.

Мария Удовик